Администрация Тулы: Срок подачи тепла со дня начала отопительного сезона составляет 5 суток

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-03T17:07:54+03:00

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Напомним, что по постановлению главы администрации города Тулы теплоснабжающим организациям дается 5 суток на подачу тепла в дома и социальные объекты.

После чего управляющим компаниям дается еще 10 суток на регулировку внутренних систем.

Если тепло подано в квартиру, то по вопросам регулировки температурного режима следует обратиться в свою управляющую компанию.

В случае, если тепло не пришло в ваш дом, необходимо позвонить на горячую линию администрации города Тулы.

Горячие линии администрации города Тулы работают ежедневно с 8:00 до 20:00:

Центральный округ (4872) 31-11-90, 36-72-81

Пролетарский округ (4872) 41-06-49, 41-73-40

Привокзальный округ (4872) 24-66-98, 24-71-74

Зареченский округ (4872) 47-16-68

Советский округ (4872) 30-18-84, 30-17-11

Управление по городскому хозяйству +7-919-081-23-09.

С 20:00 и до 8:00 жители могут обращаться по телефону ЕДДС -

(4872) 47-20-37.