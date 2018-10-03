Администрация Тулы: Срок подачи тепла со дня начала отопительного сезона составляет 5 суток
Напомним, что по постановлению главы администрации города Тулы теплоснабжающим организациям дается 5 суток на подачу тепла в дома и социальные объекты.
После чего управляющим компаниям дается еще 10 суток на регулировку внутренних систем.
Если тепло подано в квартиру, то по вопросам регулировки температурного режима следует обратиться в свою управляющую компанию.
В случае, если тепло не пришло в ваш дом, необходимо позвонить на горячую линию администрации города Тулы.
Горячие линии администрации города Тулы работают ежедневно с 8:00 до 20:00:
Центральный округ (4872) 31-11-90, 36-72-81
Пролетарский округ (4872) 41-06-49, 41-73-40
Привокзальный округ (4872) 24-66-98, 24-71-74
Зареченский округ (4872) 47-16-68
Советский округ (4872) 30-18-84, 30-17-11
Управление по городскому хозяйству +7-919-081-23-09.
С 20:00 и до 8:00 жители могут обращаться по телефону ЕДДС -
(4872) 47-20-37.