В 1942 жилых дома Тулы пущено тепло
1 октября 2018 года в Туле стартовал отопительный сезон.
На сегодняшний день свою работу начали 174 котельных из 179, к теплу подключены 1942 многоквартирных дома и 290 объектов социальной сферы и сферы здравоохранения.
Напомним, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла.
Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.
Горячие линии администрации города Тулы работают ежедневно с 8:00 до 20:00:
Центральный округ (4872) 31-11-90, 36-72-81
Пролетарский округ (4872) 41-06-49, 41-73-40
Привокзальный округ (4872) 24-66-98, 24-71-74
Зареченский округ (4872) 47-16-68
Советский округ (4872) 30-18-84, 30-17-11
Управление по городскому хозяйству +7-919-081-23-09.
С 20:00 и до 8:00 жители могут обращаться по телефону ЕДДС -
(4872) 47-20-37.