2018-10-03T15:03:49+03:00
Общество

В 1942 жилых дома Тулы пущено тепло

Таковы данные по состоянию на 14:00 3 октября 2018 года
Виктория ЯКУШИНА
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1 октября 2018 года в Туле стартовал отопительный сезон.

На сегодняшний день свою работу начали 174 котельных из 179, к теплу подключены 1942 многоквартирных дома и 290 объектов социальной сферы и сферы здравоохранения.

Напомним, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла.

Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.

Горячие линии администрации города Тулы работают ежедневно с 8:00 до 20:00:

Центральный округ (4872) 31-11-90, 36-72-81

Пролетарский округ (4872) 41-06-49, 41-73-40

Привокзальный округ (4872) 24-66-98, 24-71-74

Зареченский округ (4872) 47-16-68

Советский округ (4872) 30-18-84, 30-17-11

Управление по городскому хозяйству +7-919-081-23-09.

С 20:00 и до 8:00 жители могут обращаться по телефону ЕДДС -

(4872) 47-20-37.

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