Жительницу Большой Тулы обманули на 65 тысяч рублей банковские мошенники
Сотрудники полиции обращают внимание граждан на факты мошенничества с банковскими картами
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50-летнюю жительницу поселка Барсуки обманули на 65 тысяч рублей банковские мошенники. Злоумышленники по телефону представились ей сотрудниками банка. Сообщив, что произошел технический сбой, связанный с обслуживанием карты, мошенники попросили сообщить им номер банковской карты и другие реквизиты якобы для проверки. После того, как жертва обмана сообщила сведения, злоумышленники списали со счета денежные средства и присвоили их.