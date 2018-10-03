В Тульской области полицейские спасли мужчину, страдающего потерей памяти

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-03T14:04:48+03:00

Перенесший 2 инсульта мужчина из-за своей болезни мог потерялся и не сумел найти дорогу к месту жительства

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В Узловой сотрудники полиции спасли мужчину, страдающего потерей памяти. Пенсионер не имел возможности вернуться домой. В полицию обратилась жительница районного центра.

Она рассказала, что ранним утром из дома ушел ее 66-летний отец. Перенесший 2 инсульта мужчина из-за своей болезни мог потеряться и не суметь найти дорогу к месту жительства. К моменту обращения в полицию мужчина отсутствовал уже около 10 часов.

Полицейские организовали поиски: проверялись скверы, улицы, магазины, дворы и подъезды многоквартирных жилых домов. При этом стражи порядка рассматривали версию нахождения мужчины и за пределами Узловой.

66-летнего мужчину обнаружили в одном из городских скверов, его здоровью ничего не угрожает, противоправных действий в отношении него не совершалось.