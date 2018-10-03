На трассе под Тулой «Мерседес» спровоцировал массовое ДТП

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-03T13:56:05+03:00

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2 октября в 17.30 на 190 км трассы М-2 «Крым» в Ленинском районе произошла авария. 31-летний мужчина на автомобиле «Мерседес Спринтер», по предварительной информации, столкнулся с попутным автомобилем «Вольво S40», за рулем которого находился под управлением 27-летнего молодого человека. После этого «Вольво» въехал в движущийся во встречном направлении «Газ 2704», под управлением 57-летнего мужчины.

В результате ДТП различные травмы получили водитель автомобиля «Газ», водитель «Вольво» и его пассажир, 49-летний мужчина. Пострадавших после оказания помощи медики отпустили домой.