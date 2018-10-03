В Туле на улице Ф. Энгельса не поделили дорогу «Киа» и «Форд»

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-03T13:20:20+03:00

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2 октября в 12.35 на улице Ф. Энгельса в Туле произошло ДТП. 37-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио», по предварительной информации, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Форд Рейнджер», под управлением 34-летней женщины. В результате ДТП водителю «Форда» медики оказали помощь.