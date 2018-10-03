Где в Туле отключат холодную воду 4 октября
.
Изменить размер текста:
4 октября с 9-30 до окончания работ, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Чмутова д.д. 160, 162/1, 162в, 162б, 162б/1, 164а, 164б/1, 164б, 164б/2, 166а, 166б, 158в, 156б, 156г, 158б/2, 158б/1, 158б, 168а ,
7-ой Полюсный пр-д д.16 ,
ул. 6-ой Полюсный пр-д д.д. 19 ,21 ,
ч-сектор ул. ул. Чмутова,
Полюсные проезды с 1-го по 10-ый,
18-ый проезд Мясново.
С 10.00 до окончания работ:
п. Обидимо, ул. Полевая/Ленина, д.36.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.