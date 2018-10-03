2018-10-03T12:49:23+03:00
Общество

Где в Туле отключат холодную воду 4 октября

Юлия КУДЫМОВА
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4 октября с 9-30 до окончания работ, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Чмутова д.д. 160, 162/1, 162в, 162б, 162б/1, 164а, 164б/1, 164б, 164б/2, 166а, 166б, 158в, 156б, 156г, 158б/2, 158б/1, 158б, 168а ,

7-ой Полюсный пр-д д.16 ,

ул. 6-ой Полюсный пр-д д.д. 19 ,21 ,

ч-сектор ул. ул. Чмутова,

Полюсные проезды с 1-го по 10-ый,

18-ый проезд Мясново.

С 10.00 до окончания работ:

п. Обидимо, ул. Полевая/Ленина, д.36.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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