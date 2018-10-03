2018-10-03T12:30:51+03:00
Общество

В Туле пройдет VI Всероссийский фестиваль персонального мастерства

Юлия КУДЫМОВА
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7 октября в 9:00 во Дворце культуры ОАО Туламашзавод начнется VI Всероссийский фестиваль персонального мастерства Solo Star 2018. В программе: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец, деми классика, народный танец, стилизованный танец, стрит шоу, акробатический танец, черлидинг, степ, латина шоу.

В рамках конкурса присуждается финансовая премия «Открытие».

Конкурс проводится среди сольных и дуэтных исполнителей Российской Федерации с целью укрепления личного хореографического мастерства, развития лидерских качеств исполнителей.

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