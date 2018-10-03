На пенсионерку заведено уголовное дело за кражу кошелка в супермаркете

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-03T12:17:50+03:00

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К полицейским обратилась 69-летняя жительница Дубны. Она сообщила, что оставила на кассе в одном из сетевых супермаркетов районного центра кошелёк с денежными средствами.

При выяснении обстоятельств происшествия и просмотре записей камер видеонаблюдения в полиции получили основания полагать, что забытым кошельком неправомерно завладела другая жительница Дубны. По предварительным данным, 67-летняя посетительница супермаркета увидела оставленный кошелёк и забрала его себе.

Нанесённый ущерб составил более 5 тысяч рублей. Подозреваемая призналась в содеянном. В отделении полиции «Дубенское» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».