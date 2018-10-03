2018-10-03T11:53:30+03:00
Общество

Областной Роспотребнадзор ждет граждан в День приема 9 октября

Виктория ЯКУШИНА
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9 октября 2018 года с 15 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в Тульской области состоится общерегиональный День приема граждан.

Должностные лица Управления Роспотребнадзора по Тульской области осуществляют прием по адресам:

г. Тула, ул. Оборонная, д.114 (жителей области)

г. Алексин, ул. Строителей, д.8 (жителей Алексинского, Заокского и Ясногорского районов)

г. Ефремов, Больничный проезд, д.1 (жителей Ефремовского, Воловского, Каменского и Куркинского районов)

г. Новомосковск, ул. Свердлова, д.42 (жителей г. Новомосковска, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Кимовского и Узловского районов)

г. Суворов, пр. Мира, д.44-а (жителей Суворовского, Белевского, Дубенского и Одоевского районов)

г. Щекино, ул. Ленина, д.9 (жителей Щекинского, Плавского и Т-Огаревского районов).

Предварительная запись на прием по телефону 8 (4872) 37-31-35.

Прием осуществляется с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

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