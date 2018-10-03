Имущество тульских должников уйдет с молотка

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-03T11:49:03+03:00

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 9 и 24 октября 2018 года

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УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 9 октября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14 Б.

На торги выставлено движимое заложенное и незаложенное имущество на сумму 25 млн 097 тыс. рублей (автомобили, полуприцеп, тягачи, самосвал, мотоциклы, бортовая платформа и др).

Также торги пройдут 24 октября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14 Б.

На торги выставлено движимое заложенное имущество на сумму 15 млн 448 тыс. рублей (легковые автомобили, сельскохозяйственная техника, трактора, самосвал, комбайн и др).