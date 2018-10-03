13 октября в Туле пройдет закрытие мотосезона
Публикуем программу
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Общегородское закрытие мотосезона пройдет в оружейной столице 13 октября 2018 года.
В 13:30 объявлен сбор участников возле Мемориала "Защитникам небе Отечества"
в 14:23 - старт мотопробега.
Затем планируется программа праздничных мероприятий на площади Ленина в Туле:
- приветственное слово почетных гостей и администрации города,
- соревнования по технике управления мотоциклом «джимхана»,
- показательные выступления Тульских спортсменов стантрайдинга,
- выступление ведущих рок-коллективов и исполнителей города.
Чай и солдатская каша всем желающим!