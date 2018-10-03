Роспотребнадзор закрыл пивбар на Марата в Туле

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-03T11:33:00+03:00

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Управлением Роспотребнадзора по Тульской области по информации Управления экономического развития администрации города Тулы было проведено расследование в отношении ИП Кириллова А.Н. - бара «Чешский Старовар», который раположен по адресу: г. Тула, ул. Марата, д.24.

В ходе расследования нашли нарушения требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Решением суда работа бара приостановлена на 40 суток.