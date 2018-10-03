В Тульской области проверили готовность сил и средств гражданской обороны

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-03T11:27:10+03:00

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Ежегодно 4 октября 2018 года в России отмечается День гражданской обороны МЧС РФ.

В преддверии этого праздника, с 1 по 3 октября 2018 года, муниципальные образования Тульской области приняли участие в штабной тренировке по гражданской обороне.

В ходе одного из этапов тренировки силы и средства гражданской обороны региона были приведены в готовность к применению по предназначению. Прошли смотры готовности личного состава сил гражданской обороны, техники и оборудования.

По результатам проверки, выяснилось, что силы и средства гражданской обороны тульского региона к действиям по предназначению готовы.

В смотре приняли участие службы экстренного реагирования в составе: подразделений полиции, скорой медицинской помощи, противопожарной службы, Ростелекома, Роспотребнадзора, а также аварийно-ремонтные бригады организаций, обеспечивающих жизнедеятельность районов, которые привлекаются для выполнения АСДНР в очагах поражения при возникновении опасностей в ходе военных конфликтов, а так же при ЧС природного и техногенного характера.

Всего к тренировке было привлечено более 5 тысяч человек и 500 единиц техники.