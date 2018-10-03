Тульская школа вожатых РДШ продолжает свою работу
В Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества, подведомственном управлению образования администрации города Тулы, начала свою работу городская школа вожатых «Я – вожатый РДШ».
На мероприятии присутствовали 57 вожатых Российского движения школьников из образовательных организаций Советского, Зареченского и Привокзального округов муниципального образования город Тула.
В 2018-2019 учебном году занятия городской школы вожатых будут проходить в рамках фестиваля волонтерских вожатских отрядов старшеклассников «Вожатская флотилия» и первого городского слета Российского движения школьников города Тулы «От идеи к действию».