Тульская школа вожатых РДШ продолжает свою работу

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-03T11:16:41+03:00

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В Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества, подведомственном управлению образования администрации города Тулы, начала свою работу городская школа вожатых «Я – вожатый РДШ».

На мероприятии присутствовали 57 вожатых Российского движения школьников из образовательных организаций Советского, Зареченского и Привокзального округов муниципального образования город Тула.

В 2018-2019 учебном году занятия городской школы вожатых будут проходить в рамках фестиваля волонтерских вожатских отрядов старшеклассников «Вожатская флотилия» и первого городского слета Российского движения школьников города Тулы «От идеи к действию».