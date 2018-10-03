Подозреваемый в покушении на убийство в Туле все еще не пойман

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-03T10:39:59+03:00

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Управлением МВД России по Тульской области все еще разыскивается обвиняемый в совершении тяжкого преступления, скрывшийся от органов следствия, Филатов Владимир Федорович, 20.01.1970 года рождения.

Приметы: на вид 45-50 лет, волосы седые, рост 175-180 см, среднего телосложения.

Был одет: темная вязаная шапка с зеленой окантовкой, черная болоньевая куртка, штаны темного цвета, на верхнюю одежду надет камуфляжный костюм. При себе имел большую черную спортивную сумку.

По имеющейся информации, он может находиться на территории Тулы и Тульской области.

Сотрудники полиции просят граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить по телефонам 8 (4872) 32-22-49; 72-14-37.; 8-999-374-05-71; 8-915-691-91-51.