Часть Тулы осталась без воды 3 октября

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-03T10:36:53+03:00

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3 октября 2018 года с 10:00 до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ч/сектор по ул. Дульная от ул. М.Горького до ул. Дульная д.122, ул. Курская д.14

Данное ограничение введено в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Дульная д.86.

Также с 11:00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам: п.Шатск, ул. Ленина, д.д. 12, 14, ул. Садовая, д.д. 1, 3, в связи с производством ремонтных работ «Фондом капитального ремонта» по адресу: п. Шатск, ул. Садовая, д.3.

С 10:00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в с. Зайцево, в связи с производством ремонтных работ по адресу: с. Зайцево, ул. Новая, д.10.

С 09:30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Серебровская д. д. 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 18, 20, 22, 16, ул. Радишева д.22,ул. 3-я Трубная д. 22, ул.Седова д. 49,

ч-сектор ул. ул. 1,2,3-я Зеркальная, Радищева, Лермонтова, Серебровская, 1,2,3-я Трубная,

Данная мера введена в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Серебровская д.16а.

С 10:00 до 13:00, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

п.Косая гора. ул. Пушкина д.26в, ул. Октябрьская д.д. с 3 по 13, с 2 по 12,

ч-сектор ул. Орловское шоссе, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: п. Косая Гора, ул. Пушкина д. 26в.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.