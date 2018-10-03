Сотрудники тульского спецподразделения ОМОН отмечают профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 08:56 2018-10-03T08:57:41+03:00

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Сотрудники специального подразделения ОМОН Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. 3 октября сотрудники оттачивают мастерство на тренировочных площадках.

Только за текущий год сотрудники выполнили более 200 операций в пункте постоянной дислокации и более 350 за пределами Тульского региона. Задержано за административные правонарушения и за подозрения в совершении преступлений более 450 человек.

Из незаконного оборота изъято: 9 единиц огнестрельного оружия, почти 3500 ед. различного вида боеприпасов (в т.ч. патроны различных калибров), 12 единиц взрывных устройств; около 2 кг взрывчатых веществ и чуть более 5 грамм наркотических веществ.