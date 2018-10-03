В Тульской области полыхала дача
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
2 октября загорелась дача в СТ "ПМК" в Богородицке. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:10.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь удалось потушить через 4 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал, однако дача сгорела полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось пять человек и две единицы техники, сообщили в ведомстве.