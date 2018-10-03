В Тульской области полыхала дача

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-03T08:21:05+03:00

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2 октября загорелась дача в СТ "ПМК" в Богородицке. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:10.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь удалось потушить через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал, однако дача сгорела полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось пять человек и две единицы техники, сообщили в ведомстве.