В Туле на Одоевском шоссе сгорел блок сараев
2 октября на Одоевском шоссе загорелся блок сараев. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:21.
На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 17 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Один из гаражей выгорел полностью, во втором - закоптились стены и потолок по всей площади, над блоком обгорела обрешетка кровли. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.