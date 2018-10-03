2018-10-03T08:12:04+03:00
Происшествия

В Туле на Одоевском шоссе сгорел блок сараев

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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2 октября на Одоевском шоссе загорелся блок сараев. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:21.

На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 17 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Один из гаражей выгорел полностью, во втором - закоптились стены и потолок по всей площади, над блоком обгорела обрешетка кровли. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.

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