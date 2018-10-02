Жительница Тульской области поймана на попытке получить наркотики из-за рубежа

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-02T16:52:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудникам УФСБ России по Тульской области удалось "перекрыть" поставку наркотиков и психотропов в нашу страну. На престпулении была поймана гражданка Атрохова С.И.

Оказалось, что женщина через Интернет договаривалась о приобретении за рубежом и дальнейшей пересылке в РФ "запрещенки" на свой почтовый адрес.

Однако, довести задуманное до конца ей не удалось. Почтовые отправления были изъяты силовиками, и 30 августа 2018 года Новомосковским судом Атрохова С.И. была признана виновной в наркопреступлении.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Обвинительный приговор вступил в законную силу.