В Пролетарском округе открыли Доску Почета с фотографиями туляков

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-02T16:34:57+03:00

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На Доске Почета Пролетарского округа Тулы можно увидеть портреты 28 туляков.

Здесь отмечены как известные горожане, так и простые люди, прославляющие малую родину своим трудом, - врачи, рабочие, военные, строители, полицейские.

В торжественной обстановке жителям Пролетарского округа были вручены свидетельства о занесении на Доску Почета.