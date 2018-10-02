В Пролетарском округе открыли Доску Почета с фотографиями туляков
Накануне в Туле чествовали лучших пролетарцев, признанных гордостью района
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На Доске Почета Пролетарского округа Тулы можно увидеть портреты 28 туляков.
Здесь отмечены как известные горожане, так и простые люди, прославляющие малую родину своим трудом, - врачи, рабочие, военные, строители, полицейские.
В торжественной обстановке жителям Пролетарского округа были вручены свидетельства о занесении на Доску Почета.