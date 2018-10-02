2018-10-02T16:22:18+03:00
Общество

В Тульской области от гриппа уже привились 270 138 человек

Виктория ЯКУШИНА
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По состоянию на 28 сентября 2018 года в Тульской области вакциной «Совигрипп» привито 212 521 взрослых (использовано на 93% поставки), из них 57 040 детей привито вакциной «Ультрикс» (97 % от поставки).

За счет других источников (личные средства) было привито 577 человек.

Всего по состоянию на 28 сентября 2018 года в регионе привито 270138 человек, а это 18,1% от численности населения.

Отметим, что за прошедшую неделю в области зарегистрировано 5381 случай заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 40%.

По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

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