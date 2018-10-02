Послание красным маркером: тулячка осуждена за угрозы судье

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-02T15:58:24+03:00

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50-летняя жительница Новомосковска в 2017 году была осуждена за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселения.

Дама осталась недовольна приговором, разгневалась и красным маркером написала на полученной копии решея суда, что убьет судью, вынесшего ей такой приговор. Свое послание она отправила последнему. Ее выходка попала под статью УК РФ "Угроза убийством в отношении судьи, в связи с рассмотрением уголовного дела".

Так, за содеянное женщина была осуждена.

По совокупности приговоров суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

После апелляции приговор оставлен без изменения, жалоба осужденной- без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.