В Тульской области стартовал второй этап Всероссийской тренировки по гражданской обороне

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-02T15:33:47+03:00

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В Тульской области проходит второй из трех этапов Всероссийской тренировки по гражданской обороне. Органы исполнительной власти и местного самоуправления получили вводные и приступили к их отработке.

Цель учений - проверка подготовки населения в области гражданской обороны, укомплектованность и готовность пунктов временного размещения городков, систем связи и оповещения, слаженность действий всех специалистов, задействованных в мероприятиях.

К выполнению мероприятий в ходе тренировки привлечены органы управления, обеспечивающие выполнение мероприятий гражданской обороны на территории региона.

В ходе учений выполнены практические мероприятия гражданской обороны и организации ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По замыслу тренировки оперативная группа Главного управления выдвинулась на запасный пункт управления, где была организована проверка реагирующих сил на выполнение задач по предназначению.

На территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, проведены смотры готовности сил ГО, в том числе в 4 подразделениях федеральной противопожарной службы (Тула, Щекино, Ефремов, Узловая).

В рамках отработки практических мероприятий проведена проверка готовности пунктов временного размещения в муниципальных образованиях области, мобильных пунктов обогрева, предназначенных для прикрытия федеральных автодорог М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

На территории области в ходе тренировки развернуто 10 учреждений средств наблюдения и лабораторного контроля и 10 защитных сооружений гражданской обороны. На социально-значимых объектах проведены профилактические мероприятия.