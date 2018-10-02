В 1287 жилых домах Тулы пущено тепло
Таковы данные по состоянию на 14:00 2 октября 2018 года
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1 октября 2018 года в Туле стартовал отопительный сезон.
На сегодняшний день запущена уже 171 котельная из 179, к теплу подключено 1287 многоквартирных домов и 274 объекта социальной сферы и сферы здравоохранения.
Напомним, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла.
Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.