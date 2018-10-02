В Тульском музее оружия пройдет выставка «Техника в масштабе»

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-02T14:53:45+03:00

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С 27 октября по 11 ноября 2018 года в Тульском государственном музее оружия будет проводиться XII ежегодная Всероссийская выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры «Техника в масштабе».

В выставке примут участие моделисты из разных уголков России – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Калужской, Ивановской областей, Рязани, Курска, Томска, Барнаула, Ханты-Мансийска, Тюмени, Кирова и других регионов.

В рамках мероприятия пройдет конкурс, по результатам которого будут выбраны лучшие работы в различных номинациях и возрастных категориях (дети, юниоры, взрослые). Победители будут награждены дипломами и ценными подарками от организаций-партнеров.

Кроме сотен моделей различных направлений (авиация, флот, бронетехника, автомобили и мотоциклы) в выставке примут участие диорамы, а также военно-историческая миниатюра, в том числе работы лучших художников-миниатюристов из частных коллекций Москвы и Санкт Петербурга.