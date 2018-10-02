9 октября жители Тульской области смогут задать вопросы должностным лицам органов власти и учреждений

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-02T14:21:16+03:00

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В Тульской области 9 октября состоится общерегиональный день приема граждан.

По поручению губернатора Алексея Дюмина он проводится в Тульской области во второй раз.

Каждый житель региона сможет обратиться с вопросом или предложением к представителям федеральных органов власти, расположенных в регионе, включая их отделы в районах, а также к профильному министру, главе администрации, руководителю центра образования, здравоохранения, управляющей компании.

На личный прием можно записаться предварительно. Жители также смогут пообщаться с представителями органов государственной власти и местного самоуправления в режиме видеосвязи если вопрос будет в компетенции другого ведомства.

Записаться на личный прием можно на портале «Открытый регион 71» по адресу: edinday.or71.ru, по телефону органа власти или учреждения. Также получить консультацию о приемах можно по телефону 8 (800) 200-71-02 (звонок бесплатный). Приемные будут работать с 15:00 до 20:00.

Граждане могут прийти на прием и без предварительной записи. Губернатор поставил задачу принять всех граждан, обратившихся к должностным лицам в этот день. При необходимости часы приема будут продлены до тех пор, пока не будет принят последний заявитель.

Жители на местах получат возможность прямого диалога с должностными лицами, которые выслушают вопросы, доводы граждан, смогут проверить их объективность, предложить пути решения или дать обоснованное разъяснение.

В этом году в общерегиональном дне приема граждан примут участие Председатель и депутаты Тульской областной Думы.

Парламентарии будут вести прием в разных населенных пунктах области.

Подробная информация об адресах приемных и времени приема будет размещена на специальном сервисе «Общерегиональный День приема граждан» портала «Открытый регион 71» и на официальном сайте Тульской областной Думы.