В Туле вручили премии регионального правительства для поддержки талантливой молодежи

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-02T14:14:50+03:00

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2 октября состоялась торжественная церемония вручения премий правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина количество премий правительства было увеличено в 2 раза. В этом году их удостоены 30 человек. Размер премии составляет 20 тыс. рублей.

Отметим, что премии вручаются ежегодно с 2010 года по пяти номинациям: «Социально-значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Любительский спорт».