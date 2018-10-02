В Туле вручили премии регионального правительства для поддержки талантливой молодежи
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2 октября состоялась торжественная церемония вручения премий правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи.
По инициативе губернатора Алексея Дюмина количество премий правительства было увеличено в 2 раза. В этом году их удостоены 30 человек. Размер премии составляет 20 тыс. рублей.
Отметим, что премии вручаются ежегодно с 2010 года по пяти номинациям: «Социально-значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Любительский спорт».