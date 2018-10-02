Тульские школьники стали победителями Всероссийских соревнований по маунтинбайку

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-02T14:13:00+03:00

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30 сентября воспитанники спортшколы Ясногорска успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по маунтинбайку (кросскантри) «Мемориал В.Лапочкина» в Орле.

Ярослав Логинов занял 1 место, Владислав Хренцов -2 место.

Маунтинбайк (от англ. mountain bike; мтб, mtb) - одна из дисциплин в велоспорте, представляющая собой соревнования на горных велосипедах. Также маунтинбайк -это горный велосипед, который имеет особую конструкцию, предназначенную для катания в условиях отсутствия дорожного покрытия.