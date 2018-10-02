Туляк прописал в «резиновой» квартире 38 мигрантов
Полиция на территории Тульской области продолжает работу по выявлению нарушений законодательства в сфере миграции
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22-летний безработный ранее судимый туляк прописал в «резиновой» квартире 38 мигрантов. В Пролетарском округе Тулы участковые уполномоченные зарегистрировали случай фиктивной постановки на учет иностранцев.
При этом никому из них он не предоставил фактических мест для проживания. Подозреваемый признался в содеянном. В полиции выясняют детали противоправных действий мужчины.