СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-02T13:07:26+03:00

Полиция на территории Тульской области продолжает работу по выявлению нарушений законодательства в сфере миграции

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22-летний безработный ранее судимый туляк прописал в «резиновой» квартире 38 мигрантов. В Пролетарском округе Тулы участковые уполномоченные зарегистрировали случай фиктивной постановки на учет иностранцев.

При этом никому из них он не предоставил фактических мест для проживания. Подозреваемый признался в содеянном. В полиции выясняют детали противоправных действий мужчины.