2018-10-02T12:45:51+03:00
Общество

Новомосковск вошел в ТОП-3 городов с лучшим общественным транспортом

Юлия КУДЫМОВА
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Эксперты портала Domofond предложили участникам опроса оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Лидер рейтинга — Анапа (8,3 балла). Второе место списка заняла Тюмень (8,2 балла), третье — Новомосковск (8,1 балла).

В десятку городов с хорошо развитыми системами общественного транспорта также вошли: Ижевск (8,1 балла), Мурманск, Березники, Нижневартовск, Череповец и Владимир (у всех — 8 баллов), Энгельс (7,9 балла).

Нижнюю строчку занял Арзамас (Нижегородская область) с пятью баллами. Из 10 аутсайдеров рейтинга три города находятся в Ростовской области — это Новочеркасск, Батайск и Шахты.

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