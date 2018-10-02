2018-10-02T12:00:00+03:00
Происшествия

В Новомосковске работник попался на краже газовых колонок со склада

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудниками полиции в Новомосковске пойман подозреваемый в краже.

Как оказалось, в отдел МВД поступило заявление от представителя организации, что со склада были украдены две газовые колонки. Ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что злоумышленник попал внутрь калада, отперев дверь ключом. В результате, в качестве подозреваемого был установлен 56-летний работник организации.

Он признался в содеянном. Похищенное у мужчины изъяли.

В отделе МВД России по г.Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело.

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