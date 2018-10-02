На трассе в Туле "Киа" столкнулась лоб в лоб с "Фольксвагеном"

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-02T11:39:20+03:00

В результате ДТП в Туле пострадал мужчина-пассажир

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1 октября 2018 года в 13:00 на 131-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в Ленинском районе ГО г. Тула произошло ДТП.

33-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением мужчины 53 лет.

В результате ДТП в Туле пострадал пассажир автомобиля «Фольксваген» - 67-летний мужчина. Он после оказанной медицинской помощи был отпущен домой.