На трассе в Туле "Киа" столкнулась лоб в лоб с "Фольксвагеном"
В результате ДТП в Туле пострадал мужчина-пассажир
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1 октября 2018 года в 13:00 на 131-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в Ленинском районе ГО г. Тула произошло ДТП.
33-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением мужчины 53 лет.
В результате ДТП в Туле пострадал пассажир автомобиля «Фольксваген» - 67-летний мужчина. Он после оказанной медицинской помощи был отпущен домой.