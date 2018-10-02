2018-10-02T11:15:04+03:00
Общество

В Туле готовят к посадке около 500 деревьев, более 5000 кустарников и 50 000 цветов

Посадочные работы начнутся 10 октября
Виктория ЯКУШИНА
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В осенний период в Туле планируется высадить 50 тысяч многолетних цветов (тюльпаны, ирисы, крокусы, пионы), около 500 деревьев (клены, ивы), 5320 кустарников (барбарис, спирея, пузыреплодник и т.д.).

Определено более 30 городских территорий, где осенью пройдут работы по посадке деревьев, кустарников и цветов.

Так, 15 тысяч тюльпанов будут высажены на площади Победы, еще 10 тысяч – в сквере Л.Н. Толстого. Тысячами крокусов украсят склоны Пролетарской набережной, сквер Глеба Успенского, ул. Советская. Клены появятся на ул. Чмутова, набережной Упы.

Также работы по посадке планируется провести на Красноармейском проспекте, проспекте Ленина, Московском шоссе, улицах Октябрьской, Кутузова, в сквере «Тульское чаепитие», у памятника Н. Рудневу и др.

В весенний период 2019 года работы по озеленению городских территорий будут продолжены.

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