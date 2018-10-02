2018-10-02T11:06:57+03:00
Общество

В Туле прошел митинг памяти Василия Грязева

Участники возложили цветы к мемориальной доске
Виктория ЯКУШИНА
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В понедельник, 1 октября, в Туле прошли мероприятия, посвященные памяти легендарного конструктора-оружейника Василия Петровича Грязева. У мемориальной доски, установленной в честь известного туляка на здании первого учебного корпуса ТулГУ, состоялся митинг.

В числе почетных гостей на мероприятии присутствовали депутат Тульской областной Думы, заместитель управляющего директора – научный руководитель – генеральный конструктор АО «НПО «Сплав» Николай Макаровец, Глава города Тулы Юрий Цкипури, депутаты Тульской городской Думы Виктор Осташев и Евгений Дронов.

Напомним, в октябре прошлого года депутаты Тульской городской Думы приняли решение назвать именем Василия Грязева улицу в микрорайоне Зеленстрой–2. Она связывает проспект Ленина, улицу Генерала Маргелова и Платоновский парк.

А в конце августа этого года на внеочередном заседании Думы депутаты единогласно поддержали проект решения об установке памятной стелы легендарному конструктору, которая будет расположена на одноименной улице.

Митинг завершился возложением цветов к мемориальной доске. Затем в физкультурно-оздоровительном центре ТулГУ прошло торжественное открытие соревнований по стрельбе из пневматического оружия.

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