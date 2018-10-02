2018-10-02T11:02:27+03:00
Общество

В Тульской области запустили новое предприятие по производству цементных плит

В России они использовались в том числе для возведения объектов для Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу
Виктория ЯКУШИНА
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1 октября 2018 года в городе Новомосковске Тульской области торжественного запустили новое предприятие по производству цементных плит - аквапанелей.

Это строительный материал нового поколения. Он позволяет заказчикам решать разноплановые строительные задачи – от возведения наружных стен до облицовки помещений с повышенной влажностью. Сегодня эти плиты применяются в 74 странах мира.

В России они использовались в том числе для возведения объектов для Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу. Только ранее они импортировались из Германии и Греции, а теперь будут производиться в Новомосковске.

Новое предприятие в Новомосковске - это первое в России и четвертое в мире производство цементных плит для строительной индустрии.

На предприятии создано 38 высокотехнологичных рабочих мест.

В строительство и оснащение завода вложено порядка 1,6 млрд рублей инвестиций.

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