В 1185 жилых домах Тулы пущено тепло
Таковы данные по состоянию на 11:00 2 октября 2018 года
Изменить размер текста:
1 октября в Туле стартовал отопительный сезон.
На сегодняшний день запущено уже 161 котельная из 179, к теплу подключено 1185 многоквартирных домов и 240 объектов социальной сферы и сферы здравоохранения.
Напомним, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла.
Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.