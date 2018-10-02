В 1185 жилых домах Тулы пущено тепло

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-02T11:02:17+03:00

Таковы данные по состоянию на 11:00 2 октября 2018 года

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1 октября в Туле стартовал отопительный сезон.

На сегодняшний день запущено уже 161 котельная из 179, к теплу подключено 1185 многоквартирных домов и 240 объектов социальной сферы и сферы здравоохранения.

Напомним, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла.

Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.