В Тульской области приняли закон, устанавливающий специальный срок давности привлечения муниципальных служащих к ответственности за коррупционные правонарушения

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-02T10:50:32+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал региональный закон «О внесении изменений в статью 23 Закона Тульской области «О регулировании отдельных отношений в сфере муниципальной службы в Тульской области».

Документ принят в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

Он устанавливает специальный для коррупционных правонарушений срок давности привлечения муниципальных служащих к ответственности - три года со дня совершения коррупционного правонарушения и не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

Кроме того, если муниципальный служащий признает факт совершения им коррупционного правонарушения и согласен с мерой юридической ответственности, взыскание за совершение коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия) применяется на основании объяснения муниципального служащего и доклада кадровой службы представителю нанимателя, в котором излагаются фактические обстоятельства совершения правонарушения.