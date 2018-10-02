2018-10-02T10:46:17+03:00
Общество

Что фиксируют комплексы фотофиксации на дорогах Тульской области

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На автомобильных дорогах Тульской области применятся комплексы производства ООО «Симикон» - «Кордон» и ЗАО «Вокорд-Телеком» - «Вокорд – Трафик».

Комплексы выявляют следующие виды административных правонарушений:

1) Превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ);

2) Нарушение правил расположения транспортного средства

на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ч.3 и ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ);

3) Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 12.12 КоАП РФ);

4) Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч.2 ст. 12.16 КоАП РФ).

В соответствии с действующим законодательством выносить постановления об административных правонарушениях в области дорожного движения имеют право только сотрудники Госавтоинспекции.

Поэтому все материалы фотофиксации, полученные стационарными комплексами, поступают на обработку в Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Послание красным маркером: тулячка осуждена за угрозы судье
В Тульской области стартовал второй этап Всероссийской тренировки по гражданской обороне
В 1287 жилых домах Тулы пущено тепло
В Тульской области проходит региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России»
В Тульском музее оружия пройдет выставка «Техника в масштабе»
9 октября жители Тульской области смогут задать вопросы должностным лицам органов власти и учреждений
В Туле вручили премии регионального правительства для поддержки талантливой молодежи
Тульские школьники стали победителями Всероссийских соревнований по маунтинбайку
В Туле в районе Басово произошло массовое ДТП
Туляк прописал в «резиновой» квартире 38 мигрантов
Новомосковск вошел в ТОП-3 городов с лучшим общественным транспортом
В тульской филармонии выступит камерный оркестр Владимира Спивакова "Виртуозы Москвы"
В Новомосковске работник попался на краже газовых колонок со склада
На трассе в Туле "Киа" столкнулась лоб в лоб с "Фольксвагеном"
В Узловой "Газель" сбила девятилетнего мальчика
В Туле готовят к посадке около 500 деревьев, более 5000 кустарников и 50 000 цветов
В Туле прошел митинг памяти Василия Грязева
В Тульской области запустили новое предприятие по производству цементных плит
В 1185 жилых домах Тулы пущено тепло
В Тульской области приняли закон, устанавливающий специальный срок давности привлечения муниципальных служащих к ответственности за коррупционные правонарушения
В Туле старостам населенных пунктов выдают ревуны и мегафоны
«Русский пазл»: выставка в Доме Крафта
На Шипиловском полигоне взорвали артиллерийский снаряд
Котельные Тулы начали подавать тепло в многоквартирные дома
Ремонт дорог по ночам в Туле не будет считаться нарушением покоя граждан