Что фиксируют комплексы фотофиксации на дорогах Тульской области

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-02T10:46:17+03:00

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На автомобильных дорогах Тульской области применятся комплексы производства ООО «Симикон» - «Кордон» и ЗАО «Вокорд-Телеком» - «Вокорд – Трафик».

Комплексы выявляют следующие виды административных правонарушений:

1) Превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ);

2) Нарушение правил расположения транспортного средства

на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ч.3 и ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ);

3) Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 12.12 КоАП РФ);

4) Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч.2 ст. 12.16 КоАП РФ).

В соответствии с действующим законодательством выносить постановления об административных правонарушениях в области дорожного движения имеют право только сотрудники Госавтоинспекции.

Поэтому все материалы фотофиксации, полученные стационарными комплексами, поступают на обработку в Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тульской области.