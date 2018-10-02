2018-10-02T10:25:16+03:00
Общество

В Туле старостам населенных пунктов выдают ревуны и мегафоны

В Туле проводятся противопожарные мероприятия
Виктория ЯКУШИНА
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Глава администрации города Тулы Евгений Авилов провел совещание по вопросам устранения нарушений, выявленных при проверках Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской области.

Так, в Привокзальном округе на Одоевском шоссе, 1, 1а, 1б произведен снос деревянных строений без правоустанавливающих документов. Ликвидированы свалки в д. Судаково и на ул. Малиновая Засека. Старостам населенных пунктов Привокзального округа выданы средства звукового оповещения населения о пожаре. В д. Нижние Брусы и д. Верхние Брусы обустроен проезд пожарной техники. Запланировано на 2019 год обустройство подъездов (пирсов) для установки пожарных автомобилей и забора воды в населенных пунктах Привокзального округа.

В Зареченском округе сельским старостам переданы средства звукового оповещения населения о пожаре. Выполнен ремонт подъездной дороги к д. Форино. Обустроены подъезды (пирсы) для установки пожарных автомобилей и забора воды в четырех населенных пунктах, еще по пяти адресам будут выполнены работы в следующем году. Выполнен окос и вывезен мусор по ряду адресов. В с. Обидимо ведутся работы по прокладке водопровода. Также решается вопрос с водоснабжением участков многодетных семей в Горелках.

В Центральном округе снесено 6 гаражей и сараев по ул. Бандикова, 8 сараев и гаражей в п. Сергиевский. Ликвидированы стихийные свалки в д. Ливенское, п. Ильинка. Произведена выдача ревунов и мегафонов старостам населенных пунктов. Устройство площадки с твердым покрытием у пожарного водоема в д. Малевка будет выполнено до 30.11.2018 года.

Обустройство приспособлений для забора воды из водонапорной башни в д. Большая Еловая будет проведено до 01.08.2019. На территории п. Ильинское установлено 89 гидрантов.

На плановой основе производится окос территорий населенных пунктов

Работы по ремонту подъездных дорог к н.п. Малая Стрекаловка и Большая Стрекаловка запланировано выполнить в 2019 году

В д. Малая Стрекаловка, д. Крюковка, д. Петелино, д. Вечерняя Заря, д. Ливенское забор воды осуществляется с плотин. В 2009 году в с. Лутовиново будет построен водозаборный пирс.

В Пролетарском округе запланировано обустроить пирсы в населенных пунктах территорий «Медвенское» и «Шатское».

Произведен окос растительности в населенных пунктах округа. Выполнено обследование пожарных гидрантов. Выполнена противопожарная опашка территорий – всего 62 км.

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