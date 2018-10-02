2018-10-02T10:21:11+03:00
Досуг

«Русский пазл»: выставка в Доме Крафта

Виктория ЯКУШИНА
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В Доме Крафта в Туле открылась выставка «Русский пазл».

Это плод творческих изысканий трех мастеров: Нины Дьяконовой, Юлии Ионовой, Инны Красовой, работающих в индивидуальных стилях, с разными материалами, но объединенных одной техникой – лоскутное шитье, создание предметов из небольших кусочков ткани. Пусть эти ткани имеют разнородную фактуру, расцветку и качество, но они складываются в единый гармоничный узор. Этот узор прекрасно смотрится в домашнем интерьере, восхищает прохожих на улице и оживляет любое офисное помещение. Выставка предваряет Международный фестиваль художественного творчества «Русская Душегрея».

В одном экспозиционном пространстве посетители смогут и вглядеться в прекрасные многосоставные произведения и собрать их репродукции из фрагментов изображений, разложенных на столах.

Справка

Фестиваль художественного творчества «Русская Душегрея» пройдет в музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» с 15 по 19 ноября 2018 года. Его цель — сохранение и развитие традиционных народных ремесел и рукоделий, обмен опытом между мастерами, творческими коллективами и просто интересующимися этнографией людьми, проживающими за рубежом и в различных регионах России. Через этнографическое наследие будет представлена наша малая Родина – усадьба Ясная Поляна.

Фестиваль предполагает свободное общение и обучение. На время его проведения музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» готовится принять самых известных мастеров народного творчества России и ближнего зарубежья, а также людей, готовых у них учиться. Для участников фестиваля будут организованы выставки народного творчества, дефиле традиционного костюма, творческие лаборатории, круглые столы, мастер-классы. Фестиваль позволит приобщить к традиционным народным ремеслам жителей Тульской области, которые смогут принять участие во всех его мероприятиях.

Участницы выставки «Русский пазл» также представят свои работы на фестивале и примут участие в программе лекций и мастер-классов.

Место проведения выставки:

ТИАМ, Дом Крафта, 2 этаж (проспект Ленина, 25).

Выставка будет открыта до 28 октября 2018 года.

Вход — свободный.

Телефон для справок:

70-40-58.

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