2018-10-02T09:14:04+03:00
Общество

Ремонт дорог по ночам в Туле не будет считаться нарушением покоя граждан

Виктория ЯКУШИНА
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал региональный закон, который вносит изменения в Закон «Об административных правонарушениях в Тульской области».

Согласно документу, проведение плановых работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог в период с 22:00 до 7:00 часов не образует состав административного правонарушения, а значит такие работы не будут считаться нарушением покоя граждан.

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