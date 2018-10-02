2018-10-02T08:37:42+03:00
Общество

В Большой Туле ряд домов останется без воды

Также холодной воды не будет в с. Алешня
Мария ВЛАСОВА
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2 октября с 10:00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в п. Барсуки, на ул. Волкова, ул. Октябрьской, ул. Л. Толстого, ул. Лермонтова, ул. Тургенева, ул. Горького, ул. Пушкина, ул. Клубной, д.5, ул. Советской, д.15, ул. Шоссейной, д.20.

Также холодной воды не будет в с. Алешня по ул. Парковая, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Совхозная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Северная.

Мера связана с проведением ремонтных работ в поселке Барсуки на ул. Горького/Шоссейная и в селе Алешня на ул. Совхозная/Центральная.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

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