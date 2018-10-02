2018-10-02T08:09:37+03:00
Общество

В Туле тепло подается в 667 домов и 220 социальных учреждений

По состоянию на 1 октября 17.00 запущено 128 котельных из 179
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле стартовал отопительный сезон. Сейчас подключено отопление в 667 жилых домах, 220 учреждениях образования и здравоохранения. По состоянию на 17.00 1 октября запущено 128 котельных из 179.

Напомним, туляки по всем вопросам, касающимся пуска тепла, могут обращаться по телефонам горячих линий в территориальных управлениях по районам Тулы и управлении городского хозяйства.

Горячие линии работают ежедневно с 8.00 до 20.00:

Центральный округ (4872) 31-11-90

Пролетарский округ (4872) 41-06-49, 41-73-40

Привокзальный округ (4872) 24-66-98

Зареченский округ (4872) 47-16-68

Советский округ (4872) 30-18-84, 30-17-11

Управление по городскому хозяйству +7-919-081-23-09.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле старостам населенных пунктов выдают ревуны и мегафоны
«Русский пазл»: выставка в Доме Крафта
На Шипиловском полигоне взорвали артиллерийский снаряд
Котельные Тулы начали подавать тепло в многоквартирные дома
Ремонт дорог по ночам в Туле не будет считаться нарушением покоя граждан
В Большой Туле ряд домов останется без воды
Банк «Возрождение» обновил парк банкоматов в 67 городах
В Тульской области учреждена премия в сфере науки и техники имени Е.Н. Сабинина
В Туле проходит арт-фестиваль «Кислород»
В Тульской области подписан закон, уточняющий порядок деятельности сельских старост
Алексей Дюмин поздравил Вячеслава Веденина с днем рождения
В Туле отопление подали в 280 жилых домов
Под Тулой "девятка" лоб в лоб протаранила "пятнадцатую"
Серьезные нарушения на детских игровых площадках будут устранять в течение суток
Под Тулой "Шевроле" насмерть сбила женщину
В Туле "Киа" сбила пенсионера: мужчина умер в больнице
В Щекино "Тойота" сбила двух девочек-пешеходов
В Тульской области ребенок попал под машину, играя с мамой
Граждан предпенсионного возраста приглашают на ярмарку вакансий в Тульской области
Под Тулой "Форд" протанил большегруз: двое погибли, двое пострадали
В Туле откроется новый пеший экскурсионный маршрут «Вокруг Кремля»
На Бундурина в Туле загорелся дом
Страшное ДТП под Тулой: легковушки "всмятку"
На 96 объектах социальной сферы в Туле подключено отопление