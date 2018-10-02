В Туле тепло подается в 667 домов и 220 социальных учреждений

СЕГОДНЯ 08:06 2018-10-02T08:09:37+03:00

По состоянию на 1 октября 17.00 запущено 128 котельных из 179

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В Туле стартовал отопительный сезон. Сейчас подключено отопление в 667 жилых домах, 220 учреждениях образования и здравоохранения. По состоянию на 17.00 1 октября запущено 128 котельных из 179.

Напомним, туляки по всем вопросам, касающимся пуска тепла, могут обращаться по телефонам горячих линий в территориальных управлениях по районам Тулы и управлении городского хозяйства.

Горячие линии работают ежедневно с 8.00 до 20.00:

Центральный округ (4872) 31-11-90

Пролетарский округ (4872) 41-06-49, 41-73-40

Привокзальный округ (4872) 24-66-98

Зареченский округ (4872) 47-16-68

Советский округ (4872) 30-18-84, 30-17-11

Управление по городскому хозяйству +7-919-081-23-09.