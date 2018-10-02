В Туле тепло подается в 667 домов и 220 социальных учреждений
В Туле стартовал отопительный сезон. Сейчас подключено отопление в 667 жилых домах, 220 учреждениях образования и здравоохранения. По состоянию на 17.00 1 октября запущено 128 котельных из 179.
Напомним, туляки по всем вопросам, касающимся пуска тепла, могут обращаться по телефонам горячих линий в территориальных управлениях по районам Тулы и управлении городского хозяйства.
Горячие линии работают ежедневно с 8.00 до 20.00:
Центральный округ (4872) 31-11-90
Пролетарский округ (4872) 41-06-49, 41-73-40
Привокзальный округ (4872) 24-66-98
Зареченский округ (4872) 47-16-68
Советский округ (4872) 30-18-84, 30-17-11
Управление по городскому хозяйству +7-919-081-23-09.