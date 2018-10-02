Котельные Тулы начали подавать тепло в многоквартирные дома

СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-02T09:22:39+03:00

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Одной из первых сегодня, 1 октября 2018 года, в Туле заработала котельная на Гарнизонном проезде. Она снабжает теплом и горячим водоснабжением 12 многоквартирных домов.

Автоматизированная блочно-модульная котельная с установленными тремя котлами и общей мощностью 10,5 МВт была запущена в феврале 2017 года. Обслуживает котельную АО «Тулатеплосеть».

В августе этого года котельную на две недели останавливали на профилактические работы. За это время коммунальщики провели ревизию всего оборудования, насосов, запорной арматуры, произвели промывку теплообменника. Оборудование работает в автоматическом режиме.

Сегодня в 11:00 газовая котельная была запущена. Теперь управляющая компания должна отрегулировать подачу тепла в квартиры туляков.

Отметим, что согласно постановлению главы администрации города Тулы, 1 октября в муниципальном образовании начался отопительный сезон. По состоянию на утро понедельника были запущены 67 городских котельных из 179. Все остальные должны заработать в течение пяти дней.