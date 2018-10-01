В Тульской области учреждена премия в сфере науки и техники имени Е.Н. Сабинина

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-01T16:54:37+03:00

Вручение премии будет проводиться в торжественной обстановке один раз в год

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Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об учреждении премий Тульской области в сфере науки и техники».

Закон предусматривает учреждение премии Тульской области в сфере науки и техники имени Е.Н. Сабинина. Премия присуждается за значительный вклад в разработку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в организациях оборонно-промышленного комплекса региона. Размер премии составляет 200 тысяч рублей.

Вручение премии им. Е.Н. Сабинина будет проводиться в торжественной обстановке один раз в год.