В Тульской области учреждена премия в сфере науки и техники имени Е.Н. Сабинина
Вручение премии будет проводиться в торжественной обстановке один раз в год
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Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об учреждении премий Тульской области в сфере науки и техники».
Закон предусматривает учреждение премии Тульской области в сфере науки и техники имени Е.Н. Сабинина. Премия присуждается за значительный вклад в разработку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в организациях оборонно-промышленного комплекса региона. Размер премии составляет 200 тысяч рублей.
Вручение премии им. Е.Н. Сабинина будет проводиться в торжественной обстановке один раз в год.