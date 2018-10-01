В Туле проходит арт-фестиваль «Кислород»

СЕГОДНЯ 16:41 2018-10-01T16:41:12+03:00

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1 октября 2018 года в Тульском областном центре молодежи проходит в четвертый раз проходит арт-фестиваль «Кислород».

Главная его цель - создание условий для творческой самореализации молодежи.

Фестиваль объединяет в себе такие виды творчества, как мода, визуальное искусство, музыка и фотография.

Для гостей мероприятия работают мастер-классы, а также 14 тематических интерактивных площадок: «Флорариум», «Настольные игры», «Бисероплетение», «Декупаж», «Парикмахерское искусство», «Почтовые открытки», «Рисование» и др.