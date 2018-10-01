В Тульской области подписан закон, уточняющий порядок деятельности сельских старост

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-01T16:40:09+03:00

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Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О сельских старостах в Тульской области», который уточняет отдельные вопросы деятельности сельского старосты.

Сельский староста назначается представительным органом муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, по представлению схода граждан, проживающих на территории этого населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

К полномочиям сельских старост отнесены участие в сходах, собраниях, конференциях, проведение личного приема жителей, а в дальнейшем направление заявителей по результатам обращений, подлежащих обязательному рассмотрению органами местного самоуправления.

Кроме того, в их компетенции – разъяснение жителям вопросов организации и осуществления местного самоуправления, а также распространение информации, полученной от органов местного самоуправления, оказание органам местного самоуправления помощи в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.