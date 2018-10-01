В Тульской области подписан закон, уточняющий порядок деятельности сельских старост
Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О сельских старостах в Тульской области», который уточняет отдельные вопросы деятельности сельского старосты.
Сельский староста назначается представительным органом муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, по представлению схода граждан, проживающих на территории этого населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
К полномочиям сельских старост отнесены участие в сходах, собраниях, конференциях, проведение личного приема жителей, а в дальнейшем направление заявителей по результатам обращений, подлежащих обязательному рассмотрению органами местного самоуправления.
Кроме того, в их компетенции – разъяснение жителям вопросов организации и осуществления местного самоуправления, а также распространение информации, полученной от органов местного самоуправления, оказание органам местного самоуправления помощи в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.