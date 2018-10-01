Алексей Дюмин поздравил Вячеслава Веденина с днем рождения

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-01T16:39:18+03:00

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1 октября 2018 года исполнилось 77 лет двукратному олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира по лыжным гонкам, Заслуженному мастеру спорта СССР, Почетному гражданину Тульской области Вячеславу Веденину.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил Вячеславу Петровичу поздравительную телеграмму.

В его послании сказано:

«Своими спортивными достижениями Вы прославили Тульскую область и всю страну. Вложили много сил в воспитание не одного поколения чемпионов. Мы гордимся Вами!».